العراق.. مقطع فيديو يوثق لحظة سطو مسلح على دراجة نارية في البصرة ويثير غضبا عارما (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق النار على شاب وسرقة دراجته النارية في منطقة شط العرب بمحافظة البصرة.



وأبان مقطع الفيديو دراجة نارية عليها 3 شبان تقترب من الضحية الذي كان يسير برفقة صديقه، ثم توقف الجناة فجأة ونزل أحدهم باتجاه الضحية وآخر أطلق النار من سلاح رشاش عليه.

في حين تولى أحد الشبان الثلاثة سرقة الدراجة النارية الصفراء بعد إطلاق النار على صاحبها والفرار من الموقع.

وقالت قناة "الشرقية" العراقية إن مقطع الفيديو يوثق "لحظة اغتيال شاب وسرقة دراجته في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة".

شاهد | لحظة اغتيال شاب وسرقة دراجته في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة#الشرقية_نيوزpic.twitter.com/wdWTemWTF9 — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) April 12, 2024

وقد أثار مقطع الفيديو هذا غضبا عارما لدى النشطاء على منصة "إكس"، حيث علق أحدهم قائلا: "ليش البصرة صايرة أكشن!!"، وأضاف آخر: "ماشاء لله شايل كلاشنكوف وعين غطة وعين فراش عاش.. تكساس هالبلد صاير"، في إشارة إلى ولاية تكساس الأمريكية التي تكثر فيها الجرائم.

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هذا ودعا عضو مجلس النواب، فالح الخزعلي، اليوم الجمعة، محافظ البصرة أسعد العيداني، إلى تفعيل ملف كاميرات المراقبةـ وذلك بعد سلسلة عمليات تسليب وحوادث جنائية.

وقال الخزعلي، في منشور له على منصة "إكس": "بعد الاستقرار الامني المميز لمحافظة البصرة بجهود القوات الأمنية، بدأت مؤخرا عمليات سلب وحوادث جنائية في اكثر من منطقة".



وأضاف: "أدعو القوات الأمنية كافة لتحمل مسؤولياتها وعلى المحافظ رئيس اللجنة الأمنية (أسعد العيداني) أن يكون له حضور في متابعة الملف الامني وتفعيل ملف الكاميرات الذي تأخر كثيرا".

المصدر: RT + "السومرية"