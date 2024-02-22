بعد بروس ويليس.. إصابة الإعلامية الأمريكية ويندي ويليامز بالخرف الجبهي

تأكدت إصابة الإعلامية ومقدمة البرامج الحوارية الأمريكية السابقة ويندي ويليامز، بنفس شكل الخرف الذي يعاني منه الممثل الأمريكي الشهير بروس ويليس.

وجاء في بيان صدر نيابة عن القائمين على رعايتها يوم الخميس، "أن تشخيص إصابة الإعلامية البالغة من العمر 59 عاما بالحبسة التقدمية الأولية والخرف الجبهي الصدغي شكل بالفعل عقبات كبيرة في حياة ويندي وله تأثيرات سلوكية ومعرفية".

إقرأ المزيد

وجاء هذا الإعلان غداة نشر قصة رئيسية في مجلة "بيبول" نقلا عن عائلة ويندي حول طبيعة صراعاتها، قبل عرض فيلم وثائقي عنها بعنوان "لايف تايم" يوم السبت.

وورد في القصة أن طاقم الفيلم الوثائقي الذي انطلق تصويره عام 2022 لتوثيق عودة ويندي، توقف عن العمل في أبريل 2023 عندما أودعت منشأة لعلاج "مشكلات معرفية".

وقال ابنها في الفيلم الوثائقي إن الأطباء ربطوا مشكلاتها المعرفية بتعاطي الكحول، حسبما ذكرت مجلة "بيبول".

وأخبرت عائلتها المجلة بأنهم لا يعرفون مكانها ولا يمكنهم الاتصال بها بأنفسهم، لكن يمكنها هي الاتصال بهم.

This Wendy Williams situation really breaks my heart. 🥹💔 pic.twitter.com/QjGVpcLQzA — KenBarbie™ (@itsKenBarbie) February 22, 2024

ويوصف الخرف الجبهي الصدغي بأنه مجموعة من اضطرابات الدماغ الناجمة عن انحطاط الفص الجبهي و / أو الصدغي للدماغ، ما يؤثر على السلوك واللغة والحركة.

وفقدان القدرة على الكلام هو اضطراب في الدماغ يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في النطق أو فهم الكلمات.

المصدر: أ ب