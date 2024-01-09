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الكويت..محكمة الاستئناف تقضي بسجن ممثل مسرحي 15 عاما بتهمة خطف وهتك عرض فتاة

مجتمع

الكويت..محكمة الاستئناف تقضي بسجن ممثل مسرحي 15 عاما بتهمة خطف وهتك عرض فتاة
AP
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قضت محكمة الاستئناف في الكويت اليوم الثلاثاء، بالحكم على ممثل مسرحي بتهمة خطف وهتك عرض فتاة بالسجن 15 عاما.

وأفادت صحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية بأن الحكم جاء بعد تقديم شكوى من المحامي أحمد دشتي".

وأوضحت صحيفة "المجلس" أن "محكمة الاستئناف قضت بحبس ممثل مسرحي 15 سنة قام بخطف إحدى المعجبات به بالحيلة وهتك عرضها تحت الإكراه والتهديد في منطقة نائية".

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المصدر: "المجلس"

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