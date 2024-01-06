أسئلة في امتحان بجامعة أردنية تثير ضجة في الشارع والأوساط الطلابية

أثارت قائمة من الأسئلة في امتحان بالجامعة الأردنية، بعد تسريبها على وسائل التواصل الاجتماعي، ضجة ما دفع المسؤولين إلى التدخل، وقد عبر رئيس الجامعة عن رفضه لمثل هذه الأسئلة.

ودعا نشطاء إلى التحقيق حول امتحان مادة الثقافة الوطنية في الجامعة الأردنية، والذي ضم أسئلة مثيرة للجدل مثل طريقة تعامل الأسر مع الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية، والتعامل مع المتحرشين جنسيا، والتطرف الديني، وغيرها من المواضيع الجدلية.

وحسب التسريبات التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الامتحان تضمن مجموعة من الأسئلة مثل: أحمد ومنال على علاقة غير شرعية في الجامعة في مرحلة الدكتوراة بعد أن علم الجميع علاقتهما طلبت منه الزواج و قال لها أحمد (لقد قلت لكي اني من البداية اني متزوج ولا استطيع الزواج منك) هل هذا فساد:

- أخلاقي - أخلاقي واجتماعي - اجتماعي - ديني.

كذلك من بين الأسئلة: هل الترويج للمثلية الجنسية يعد:

- عولمة ثقافية -عولمة اقتصادية - عولمة سياسية؟

هذا وقد عبر الطلبة عن رفضهم الكامل وبشدة لهذه الاسئلة التي اعتبروها غير لائقة بمستوى الجامعة الأخلاقي، كما تعد خروجا عن القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع الأردني.

وفي أول تصريح حول هذا الموضوع، عبّر رئيس الجامعة، نذير عبيدات عن رفضه لمثل هذه الأسئلة.

ونقلت وكالة "نبأ الأردن الإخباري" عن رئيس الجامعة تأكيده أن مثل هذه الأسئلة لا تتماثل مع ثقافتنا ومع عاداتنا العربية، وأشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق، وفي حال ثبوت ذلك فانه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيف المسؤولين عن تدريس هذه المادة.

ونوه إلى أن مثل هذه الأسئلة هي أسئلة تتعارض مع الثقافة والدين وسيتم منع مثل هذه الأسئلة وغيرها بأم الجامعات الأردنية.

المصدر: نبأ الأردن الإخبارية