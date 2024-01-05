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العثور على جثتي رجل أعمال وزوجته في شقتهما بالقاهرة

مجتمع

العثور على جثتي رجل أعمال وزوجته في شقتهما بالقاهرة
القاهرة
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عثرت السلطات الأمنية المصرية على جثتي مالك شركة للأسمدة وزوجته مضرجتين بالدماء في شقتهما بمنطقة المعصرة في القاهرة. 

وتؤكد التحريات أن أصابع الاتهام تشير إلى شقيقة القتيلة، فبعد خروجها من شقة المجني عليهما صعد 5 أشخاص إلى الشقة وأقدموا على قتلها هي وزوجها بـ3 طعنات وفرّوا.

وأثناء هروبهم شك حارس العقار بهم وصعد إلى الشقة وفوجئ بأن بابها مفتوح حيث وجد جثتي عصام الشافعي 55 سنة، وزوجته على الأرض وأبلغ الشرطة.

العثور على جثتي رجل أعمال وزوجته في شقتهما بالقاهرةعصام الشافعي

المصدر: المصرى اليوم

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