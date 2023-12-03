الكشف عن أسرار تحضير بعض المشروبات والأطباق السعودية في أكبر مهرجان على مستوى الشرق الأوسط

استعرض الطاهي سلطان المريع، ضمن ورش عمل لتحضير المشروبات بمهرجان "الوليمة" للطعام السعودي، طُرق وخطوات صناعة القهوة السعودية، والفارق بين الخلطات التي تميز كل منطقة عن الأخرى.

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وتضمنت الورشة شرحا حول أساسيات عمل القهوة السعودية في العديد من مناطق السعودية، ونسب تحميص وكميات القهوة والماء الخاصة بالمناطق الشرقية والغربية ونجد، فضلا عن المنطقتين الشمالية والجنوبية.

وأوضح أن درجة التحميص للقهوة وزيادة مدتها تسمح بتقليل الرطوبة في حبة القهوة، وأيضًا اللون المطلوب، مع بداية الطبخ باستخدام الماء المغلي.

كذلك استعرضت الطاهية سمية شويل طريقة عمل الفتوت المديني المشهور في المنطقة الغربية، مع أسرار صناعة البابكا بنكهة سعودية مميزة.

وكانت هيئة فنون الطهي قد مددت فترة إقامة المهرجان أسبوعا إضافيا، لتنتهي يوم السبت المقبل، مستهدفة إبراز جهود السعودية في الاهتمام بالطعام بوصفه أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، بجانب تشجيع شباب وفتيات الوطن، ممن يملكون اهتماما بمجال الأطعمة، لتحويل هواياتهم في هذا المجال إلى فرص عمل ومشاريع تجارية مربحة.

يُشار إلى أن مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي، هو الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويسعى للتعريف بثقافة وتراث الأطعمة السعودية محليا وعالميا، وتقديم السعودية بوصفها وجهة عالمية لعشاق الطهي، فضلا عن فتح المجال لصناعة واعدة، تتسم بالتطور والاستدامة التنموية.

المصدر: سبق