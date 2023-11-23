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المتحولة ياسين تتوج في مسابقة ملكة جمال بنغلاديش (صور+ فيديو)

مجتمع

المتحولة ياسين تتوج في مسابقة ملكة جمال بنغلاديش (صور+ فيديو)
مسابقة ملكة جمال إيفرجرين بنغلاديش 2023
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توجت المتحولة جنسيا ياسين أحمد سوكال بالمركز الثاني في مسابقة ملكة جمال بنغلاديش.

وحصلت سوكال، البالغة من العمر 24 عاما، والتي يعني اسمها "الفجر" باللغة البنغالية، على المركز الثاني هذا الشهر في مسابقة ملكة جمال إيفرجرين بنغلاديش 2023.

وتنحدر المتحولة من عائلة مسلمة تقطن في قرية ريفية تقع على بعد 60 كيلومترا شرق العاصمة دكا، وتقول إنه تم استجوابها بسبب اسمها عند تقدمها بطلب للمشاركة في مسابقة الجمال، التي كانت مفتوحة للنساء فقط.

المتحولة ياسين تتوج في مسابقة ملكة جمال بنغلاديش (صور+ فيديو)ياسين أحمد سوكال

وأشارت إلى أنه بعد إقناعهم بهويتها، اتصلوا بها لإجراء الاختبار، مؤكدة على أن "الفوز بجائزة ملكة جمال إيفرجرين بنغلاديش هو شهادة على أنني امرأة. وبفضل المسابقة، قدّر الناس جمالي أخيرا".

وفي حين تُعرف سوكال بأنها امرأة متحولة جنسيا، فإن الكثيرين في بنغلاديش يعرفونها على أنها "هجرة"، وهو مصطلح جنوب آسيوي يشير إلى "الجنس الثالث".

المتحولة ياسين تتوج في مسابقة ملكة جمال بنغلاديش (صور+ فيديو)ياسين أحمد سوكال

ومن بين سكان بنغلادش البالغ عددهم 170 مليون نسمة، هناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص من المتحولين جنسيا، لكنهم يواجهون التمييز والعنف منذ فترة طويلة.

وهناك قصص شائعة عن تخلي العائلات والمجتمعات عن الأشخاص المتحولين جنسيا، مما يجبرهم على التسول أو يدفعهم إلى تجارة الجنس.

المتحولة ياسين تتوج في مسابقة ملكة جمال بنغلاديش (صور+ فيديو)ياسين أحمد سوكال

وتتغير المواقف في الدولة ذات الأغلبية المسلمة تجاه الأشخاص المتحولين ببطء، لكن تجرم المثلية الجنسية بموجب قانون العقوبات في بنغلاديش.

وفي عام 2013، تم تحديد الأشخاص المتحولين رسميا على أنهم جنس منفصل، وفي عام 2018، سُمح لهم بالتصويت والترشح في الانتخابات.

ومنذ ذلك الحين، فاز مرشحان متحولان جنسيا بانتخابات رئاسة البلدية، وتم افتتاح العشرات من المعاهد الدينية للطلاب المتحولين جنسيا، مما أدى إلى تسريع اندماجهم الاجتماعي.

المتحولة ياسين تتوج في مسابقة ملكة جمال بنغلاديش (صور+ فيديو)ياسين أحمد سوكال

المصدر: أ ف ب

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