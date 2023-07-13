طلاق الفنانة السورية نسرين طافش من زوجها المصري للمرة الثانية

أعلنت الفنانة نسرين طافش، انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي بشكل رسمي، وذلك للمرة الثانية بعد ما يقرب من شهرين على عودتهما.

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وكتبت نسرين، عبر "ستوري" حسابها على إنستغرام: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء و سلام، أرجوا من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".

وتعد هذه المرة الثانية التي تنفصل فيها نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي، حيث كان الانفصال الأول في شهر سبتمبر الماضي.

يذكر أن نسرين طافش كانت قد عادت إلى زوجها بعد انفصال دام 6 أشهر، حيث علق وقتها شريف على منشور زوجته بموقع إنستغرام، قائلا: "سعيد وفخور أن أنتي أنا"، لترد عليه نسرين طافش: "أحبك يا حبيبي".

ولم يمر على عودتهما مرة ثانية سوى ما يقرب من شهرين ونصف، ليقررا الانفصال مجددا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية