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السعودية.. استشاري قلب يعلق على زواج شيخ تسعيني عقب ضجة في مواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

السعودية.. استشاري قلب يعلق على زواج شيخ تسعيني عقب ضجة في مواقع التواصل (فيديو)
Sputnik
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علق استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على مقطع زواج مواطن سعودي يبلغ من العمر 90 عاما.

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ونشر خالد النمر على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو لمقتطفات من حفل زواج الشيخ ناصر بن وهق، معلقا عليه بالقول "زواج كبار السن، مهما بلغ من العمر ومهما كانت حالته الصحية، طلبا للمودة والرحمة، حق مشروع يجب ألا يعاسره فيه أحد من أبنائه أو بناته".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق الشيخ ناصر بن وهق الذي يبلغ من العمر 90 عاما في عفيف، حيث وجه موثق المقطع حديثه للعريس قائلا "مبروك العرس جدي.. بالرفاء والبنين"، ليرد الشيخ قائلا "إن شاء الله".

المصدر: RT

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