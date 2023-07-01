أقدم صحيفة في العالم تصدر عددها الورقي اليومي الأخير

أصدرت صحيفة "فينر تسايتونغ" النمساوية، وهي أقدم صحيفة في العالم، عددها الورقي اليومي الأخير الجمعة، بعد أكثر من 300 سنة من النشر اليومي.

وقررت الصحيفة الإبقاء على النسخة الإلكترونية فقط، حيث لن تصدر على الورق إلا ملخصات الأخبار الشهرية.

وأصدرت الصحيفة عددها اليومي الأول في 8 أغسطس عام 1703 تحت اسم "فينريشس دياريوم"، حيث كانت تغطي أخبار السياسة الوطنية والدولية والثقافة والأعمال منذ ذلك التاريخ.

ونشرت الصحيفة نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلانات للملحنين المشهورين، فولفغانغ أماديوس موزارت ولودفيغ فان بيتهوفن، لكنها اضطرت الصحيفة لتقليص عدد كوادرها بثلثين تقريبا من 83 إلى 20 شخصا، نظرا لوقف إصدار الأعداد اليومية المطبوعة.

ويعود قرار التخلص من النسخة المطبوعة إلى هبوط حاد للمداخيل تواجهه الصحيفة في الفترة الأخيرة، حيث نشرت في عددها الأخير مقابلة مع الرياضي ونجم الأفلام أرنولد شوارزنيجر، الذي وصفته الصحيفة بأنه "أشهر نمساوي في العالم".

وذكرت أنها كانت تصدر خلال 116 ألفا و840 يوما، أو 3839 شهرا، أو 320 سنة، فيما عاصرت عهد 12 رئيسا و10 إمبراطورات للدولة.

المصدر: إنترفاكس