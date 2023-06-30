السجن المؤبد لرجل التقط سرا صورا لنساء عاريات

حكمت محكمة أمريكية على داريوس برادفورد (45 عاما) من ولاية تكساس، بالسجن مدى الحياة لأنه التقط سرا صورا لـ 23 امرأة عارية وفتاة قاصرة.





ووفقا لـ Fox 4 News كان الرجل يلتقط خلسة صورا للنساء عاريات بواسطة هاتفه المحمول الذي كان يخفيه في حماماتهن وتوجيه الكاميرا تحت تنانيرهن في الأماكن العامة.

ويذكر أن إحدى النساء قدمت شكوى في أغسطس عام 2022 ضد هذا الرجل الذي كان يعمل تقنيا حينها، بعد أن اكتشفت هاتفه الشخصي في الحمام يسجل مقطع فيديو.

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وعندما قدمت الشرطة إلى الشقة بدأت البيانات تختفي من الهاتف عن بعد. ولكن مع ذلك تمكن رجال الشرطة من العثور على مقاطع فيديو تكشف كيف كان هذا الرجل يخفي هاتفه في الحمام لتصوير مقاطع الفيديو لتصوير النساء عاريات. كما اكتشف رجال الشرطة في هاتفه 47 مقطع فيديو لنساء عاريات صورن في المتاجر المحلية والمباني السكنية، وأن إحدى الضحايا عمرها 15 عاما وهي ابنة صديقته السابقة.

وبعد ذلك أعتقل داريوس بتهمة تصوير 23 امرأة عارية سرا، واعترف بذنبه ولكن المحكمة حكمت عليه بالسجن المؤبد.

وتجدر الإشارة، إلى أنه قبل 15 عاما اعتقل داريوس برادفورد لأنه كان يلتقط سرا صورا للنساء في الجامعة. وقد حكمت عليه المحكمة حينها مع وقف التنفيذ، ولكن وكان عليه بموجب قرار المحكمة الخضوع لدورة العلاج التي يخضع لها مقترفو الجرائم الجنسية. ولكنه رفض هذا الأمر لذلك وضع في السجن. وبعد خروجه من السجن اعتقل ثانية بسبب تصويره امرأة في مركز تجاري ولكن لم يحاكم بسببها.

المصدر: gazeta.ru