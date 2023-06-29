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أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبد الله

مجتمع

أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبد الله
Sputnik
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أدّى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

وأدّى الصلاة عدد من الأمراء وجمع من المواطنين بجامع الإمام تركي بن عبد الله، في مدينة الرياض، مع الأمير بندر بن عبد الله بن عبد الرحمن.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في وقت سابق، عن وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

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المصدر: صحيفة تواصل 

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