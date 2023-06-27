رائد الفضاء سلطان النيادي يشاركنا مشاهد الكعبة ومشعر منى من السماء ويثير تفاعلا (صورة)

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة تظهر الكعبة الشريفة في مكة وخيام الحجاج في منى، خلال "يوم التروية"، من محطة الفضاء الدولية التي يتواجد على متنها، ما أثار تفاعلا.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب سلطان النيادي: "حجاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم وختم بالصالحات أعمالكم في يوم الحج الأكبر".

وأضاف: "منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس في "يوم التروية" ويظهر فيه بيت الله الحرام وخيام الحجاج في منى".

حجاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم وختم بالصالحات أعمالكم في يوم الحج الأكبر.

منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس في "يوم التروية" ويظهر فيه بيت الله الحرام 🕋 وخيام الحجاج في منى pic.twitter.com/VZgzdAY9Mf — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 27, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، حيث علق أحدهم قائلا: "خير بقاع الأرض وأطهرها، بلد وقبلة كل مسلم..اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين"، وأضف آخر" "الله يسعد"، كما قال أحدهم معلقا: "حفظك الله ورعاك ويسر للحجيج حجهم وتقبل منا ومنهم".

المصدر: RT