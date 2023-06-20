مصر.. شاهد إثبات يكشف تفاصيل مثيرة بقضية آكلة طفلها بعد قتله وطبخه

استمعت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، إلى شهادة عم المتهمة بقتل طفلها، الذي قال أنه "هو أول من اكتشف الجريمة عندما دخل البيت ليجد الطفل داخل الدولاب".

وأكد الشاهد للمحكمة أن "زوجها سبق أن خطف ابنها، واعتدى عليها بالضرب أكثر من مرة لإجبارها على بيع ميراثها، كما ذهب إليها ليهددها في المصنع الذي كانت تعمل به وقاموا بطرده من المصنع أمام الجميع".

وأضاف الشاهد أمام هيئة المحكمة، في ثالث جلسات محاكمة المتهمة، أنها كانت انطوائية جدا، قائلا:"الناس كانت تخاف من التكلم معها"، مشيرا إلى أنه "هو أول من اكتشف الجريمة عندما تردد عليها وطرق الباب أكثر من مرة ولم تفتح له الباب إلا بعد نصف ساعة، وبمجرد دخوله سأل على الصبي فلم يجده، ووجدها غير متزنة فذهب يبحث عنه فوجد قطعا منه داخل الدولاب"، وعند سؤالها قالت له "مات لوحده وإنها لم تقوم بذلك".

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة سيدة فاقوس، المتهمة بقتل ابنها الطفل إلى جلسة الخميس المقبل، للمرافعة، على خلفية اتهام المتهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار لابنها المجني عليه.

وتنظر المحكمة في ثالث جلسات القضية رقم 8619 جنايات مركز شرطة فاقوس، لسنة 2023، المتهمة فيها سيدة بقتل طفلها وتقطيع جثته وأكل بعضها.

إقرأ المزيد

المصدر: مصر تايمز