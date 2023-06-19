ثلاث شقيقات ينتحرن حرقا في شمال القوقاز

أفاد موقع Baza، بالعثور على جثث ثلاث شقيقات في سيارة مشتعلة في جمهورية قباردينو – بلقاريا ، في حادثة يعتقد أنها انتحار جماعي.

ونقل الموقع عن بعض أقارب الفتيات، أنهن تحدثن في اليوم السابق عن الرغبة في الانتحار.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، شوهدت سيارة من طراز مرسيدس والنيران مشتعلة فيها بعد ظهر يوم 17 يونيو، على بعد 22 مترا من الطريق السريع تشيغام فتوروي- بوبونغو.

ويشار إلى أن السيارة، احترقت عند ضفة نهر محلي، وتم إرسال رجال الإطفاء على وجه السرعة إلى هناك.

وبعد إخماد النيران في السيارة، تم العثور على جثث ثلاث شقيقات من عائلة أخاييف: ألبينا البالغة من العمر 48 عاما وأمينة البالغة من العمر 43 عاما وأرينا البالغة من العمر 42 عاما.

وعلى الفور باشرت الشرطة بالبحث عن شهود عيان وعن أقارب المنتحرات في قرية ليسكن الثانية.

وقال أحد الأقارب، إنه تحدث بالهاتف مع أمينة في الصباح، وهي أبلغته بأنها قررت مع شقيقتيها الانتحار عن طريق السقوط بالسيارة من أعلى الجبل في الهاوية. وبعد ذلك انقطع الاتصال، ولم يتمكن الرجل من معرفة المزيد من التفاصيل. بعد ساعة عثروا على سيارة العائلة محترقة في الوادي.

وتفيد بعض الأنباء، بأن سبب انتحار الشقيقات، ربما كان الضغط من جانب العائلة، لأن الشقيقة الرابعة في العائلة انتحرت في اليوم السابق.

المصدر: وكالات