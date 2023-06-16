 
مباشر

بالفيديو.. مشكل نسائي كبير داخل مدرسة في لبنان

مجتمع

بالفيديو.. مشكل نسائي كبير داخل مدرسة في لبنان
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vigt

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لإشكال بين عدد من النساء في إحدى المدارس في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

ويظهر في الفيديو المتداول الإشكال الذي لم تعرف أسبابه بين مجموعة من السيدات اللواتي كن يحملن أطفالا، واللافت أن أيا منهن لم تهتم لوجود أطفالهن بين أيديهن، واستمرين في التضارب.

كما تعرض طفل يبدو أنه حاول الدفاع عنه أمه للضرب من قبل إحدى السيدات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا