بالفيديو.. سجن أمريكية تنقل رضيعين في صندوق حليب

سجنت أم من ولاية إنديانا الأمريكية، بعد أن تم القبض عليها وهي تركب دراجة هوائية، فيما توأماها البالغان من العمر شهرين يبكيان في صندوق حليب مربوط بدراجتها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن هذه الحادثة تعود إلى يوليو 2022، مشيرة إلى أنه تقرر سجن بلوسم كيربي (36 عاما) لمدة عام بعد إدانتها بتهمة الإهمال.

Indiana mother is jailed for a year after she was seen biking across city with her crying two-month-old twins in a MILK CRATE https://t.co/o3U4TlLVoYpic.twitter.com/40F4ZXxtPs — Daily Mail Online (@MailOnline) June 15, 2023

وكان العديد من الأشخاص اتصلوا بالطوارئ، عندما رأوا كيربي تستقل الدراجة بينما الرضيعان (صبي وفتاة) يبكيان داخل صندوق الحليب، ولا يرتديان شيئا سوى الحفاض، تحت أشعة الشمس الحارقة.

وعندما أوقفتها الشرطة، قالت كيربي أنها تنتقل بهذه الطريقة دائما لأنه لم يكن لديها سيارة، حسبما ذكرت وثائق المحكمة.

وتم نقل الرضيعين إلى المستشفى حيث عولجا من حروق الشمس والخدوش الطفيفة.

وفي 22 مايو 2023، وجدت الأم مذنبة في تهم الإهمال، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ لمدة عام لكلتا التهمتين (تهمة إهمال لكل طفل) على أن تقضي العقوبتين بالتزامن.

المصدر: "ديلي ميل"