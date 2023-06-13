لحظة تركيب هلال منارة باب الملك عبد العزيز بالمسجد الحرام (فيديو)

أنهت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية، أمس الاثنين، تركيب هلالي منارتي باب الملك عبد العزيز بالمسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية محمد بن سليمان الوقداني، في بيان، أنه تم الانتهاء من تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبد العزيز، حيث يعدان من أبرز معالم العمارة الإسلامية عامة ومعالم المسجد الحرام خاصة.

وقال إنه تم تركيبها أعلى المنارتين، حيث يتجاوز طولهما أكثر من 130 مترا، وقد يصل ارتفاع الهلالين ما يقارب 9 أمتار، وقاعدته بعرض 2 متر لكل هلال، وتمت صناعته من مادة الكربون فايبر، والتي تعتبر ذات تحمل عال ومطلي بالزجاج المذهب، وفيما يخص الهيكل الداخلي فتمت صناعته من هيكل حديدي.

المصدر: RT