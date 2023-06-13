لحظة تركيب هلال منارة باب الملك عبد العزيز بالمسجد الحرام (فيديو)
أنهت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية، أمس الاثنين، تركيب هلالي منارتي باب الملك عبد العزيز بالمسجد الحرام.
وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية محمد بن سليمان الوقداني، في بيان، أنه تم الانتهاء من تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبد العزيز، حيث يعدان من أبرز معالم العمارة الإسلامية عامة ومعالم المسجد الحرام خاصة.
مقطع متداول لتركيب هلال مناره باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام #مكة#المسجد_الحرام#الحرم_المكي#قبله_الدنيا#مكة_المكرمةpic.twitter.com/xV5IrsNgIo— قبلة الدنيا | مكة المكرمة (@makkawicom) June 12, 2023
وقال إنه تم تركيبها أعلى المنارتين، حيث يتجاوز طولهما أكثر من 130 مترا، وقد يصل ارتفاع الهلالين ما يقارب 9 أمتار، وقاعدته بعرض 2 متر لكل هلال، وتمت صناعته من مادة الكربون فايبر، والتي تعتبر ذات تحمل عال ومطلي بالزجاج المذهب، وفيما يخص الهيكل الداخلي فتمت صناعته من هيكل حديدي.
المصدر: RT