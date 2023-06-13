حمد بن جاسم يكشف عن حوار دار مع رئيس وزراء إيطاليا الراحل برلسكوني قبل وفاته بـ12 ساعة

كشف رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر عن لقائه رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني قبل وفاته بـ12 ساعة (توفي يوم الاثنين)، وعن حوار دار بينهما.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب حمد بن جاسم: "كان سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء ايطاليا الراحل بالأمس شخصا مختلفا ومثيرا..عرفته حين كنا نحن الاثنين في السلطة واستمرت علاقتي معه بعد ذلك"، مضيفا: "التقيته قبل رحيله عن الدنيا باثنتي عشرة ساعة فقط..استذكرنا أشياء كثيرة على مدى نصف ساعة وكان الرجل يتحدث كمن يظن أنه باق إلى الأبد".

كان سيلفي بيرليسكوني رئيس وزراء ايطاليا الراحل بالامس شخصا مختلفا ومثيرا. عرفته حين كنا نحن الاثنين في السلطة واستمرت علاقتي معه بعد ذلك. التقيته قبل رحيله عن الدنيا باثنتي عشرة ساعة فقط. استذكرنا اشياء كثيرة على مدى نصف ساعة وكان الرجل يتحدث كمن يظن انه باق الى الابد . — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 12, 2023

وأضاف ابن جاسم: "حدثني (برلسكوني) عن قلقه من الحرب المستعرة في أوكرانيا وخوفه من الاحتمالات الكبيرة لتفاقمها وتزايد مخاطر استعمال الأسلحة الخطيرة فيها".

وتابع: "حدثني عن ولعه بكرة القدم خلافا لي أنا، وتحدث عن النادي الذي انشأه وتأهله للدرجة الأولى في الدوري الايطالي"، مردفا: "وقد أخبرته أنني لا افهم في كرة القدم نهائيا".

وختم قائلا: "رحم الله برلسكوني فقد كان شخصا مثيرا للانتباه والتفكير..رحل وكان بعزيمة من يظن أنه باق إلى وقت طويل..لكنها الحياة".

وقد اخبرته انني لا افهم في كرة القدم نهائياً.

رحم الله بيرليسكوني فقد كان شخصا مثيرا للانتباه والتفكير. رحل وكان بعزيمة من يظن انه باق الى وقت طويل لكنها الحياة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 12, 2023

ويوم الاثنين، أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية عن وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر يناهز 86 عاما.

وقالت وسائل إعلام إن برلسكوني البالغ من العمر 86 عاما توفي في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، حيث تم إدخاله المشفى في الـ 9 يونيو

المصدر: RT