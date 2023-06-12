مصر.. الحكم بإعدام حارس عقار قتل سيدة أجنبية "رفضت معاشرته"!

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، الدائرة الثانية، في مصر، إعدام حارس عقار متهم بقتل سيدة أجنبية رفضت معاشرته، وذلك بعد ورود قرار مفتي الجمهورية في إعدامه.

وعن تفاصيل الواقعة، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الغردقة بداية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمدينة الغردقة، حيث انتقلت الأجهزة المخصة على الفور إلى مكان الواقعة للتحقيق وكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الأجهزة المختصة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، أن المجني عليها سيدة أجنبية بالغة من العمر 27 عاما، تدعى "نتاليا ل."، وتوفيت نتيجة إسفكسيا الخنق، وتقيم بمفردها في الوحدة السكنية محل الحادث، وأن المتهم حارس للعقار المقيمة فيه المجني عليها، ويدعى "جرجس. ج" بالغ من العمر 22 عاما.

وأفادت التحريات بأن الجثة تعود لسيدة تدعى "ن. ل" 27 عاما، وبها آثار سحجات بمنطقة الرقبة، ، وشكلت أجهزة أمن البحر الأحمر فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث أسفرت جهود فريق بحث أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار بمنطقة الشيراتون.

وعقب تقنين الإجراءات، قبضت الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر على حارس العقار وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا، مؤكدا قيامه بالتخطيط لمواقعة المجني عليها جنسيا، فقامت هي بطلبه لمساعدتها لإصلاح باب الوحدة السكنية الخاصة بها، وما أن دلف إلى الشقة وانفرد بالمجني عليها حتى حاول الاعتداء عليها ومعاشرتها جنسيا، إلا أنها قاومته فقام بخنقها حتى سقطت جثة هامدة، ونقل جثتها إلى أسفل سرير نومها لإخفاء جريمته وفر هاربا.

هذا وأحالت النيابة العامة في البحر الأحمر، حارس العقار إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما أسند إليه، من اتهامات القتل العمد لسيدة أجنبية الجنسية مقيمة بمفردها في شقة سكنية بداخل العقار الذي يعمل حارسا به.

كما أحالت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عصام عيسى، أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا لاتهامه بقتل سيدة أجنبية الجنسية تقيم بالغردقة، بعد رفضها معاشرته ومحاولة التعدي عليها داخل مسكنها.

المصدر: "الشروق" المصرية