طالب ثانوية سوري يحاول الانتحار بسبب الامتحانات ما أدى إلى موته سريريا

قال مدير عام مشفى أباظة في محافظة القنيطرة، بشار حلاوة ،أن قسم الإسعاف استقبل حالة انتحار لطالب بكالوريا حيث وصل المشفى بحالة صحية سيئة جدا.

وأضاف حلاوة أن المريض أقدم على عملية الانتحار بلف قطعة قماشية حول منطقة العنق بحسب ذويه.

وأوضح حلاوة أن الطالب وصل إلى قسم الإسعاف ونسبة الأكسجة في دمه لا تتجاوز 40%، وهذا يرشح أذية دماغية دائمة، وتم قبوله في قسم العناية المشددة وتقديم الإجراءات الداعمة له.

وأكد مدير عام مشفى أباظة أن الطالب حاليا ميتا سريريا.

ولدى سؤال الأهل عن ملابسات الحالة تبين أن الطالب أقدم على محاولة الانتحار بسبب الظروف النفسية المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

المصدر: الوطن