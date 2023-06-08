مصر.. تفاصيل جديدة في جريمة قتل مروعة ارتكبتها سيدة تونسية

كشف محامي سيدة تونسية ارتكبت جريمة مروعة في مصر، الشهر الماضي تفاصيل جديدة في القضية، بعدما أقدمت على قتل طفلتها.

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وقال أمير محمود دفاع المتهمة في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إن السيدة التونسية كانت قادمة هي وابنتها من الخارج للعلاج من السحر، وأن السيدة كانت تمر بحالة نفسية سيئة وقتلت ابنتها وحاولت إنهاء حياتها على إثرها.

وكانت البداية عندما عثرت الأجهزة الأمنية بالتجمع الأول على جثة طفلة تونسية الجنسية والبالغة من العمر 4 سنوات، بها آثار خنق حول العنق وبجانبها والدتها التي حاولت قتل نفسها وبها آثار جروح في العنق ناتجه عن محاولتها إنهاء حياتها.

وبالمعاينة تبين أن الأم أقدمت على خنق ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، وما أن تأكدت من وفاتها، حتى استلت سلاحا أبيض سكين، وحاولت ذبح نفسها، إلا أنها لم تمتْ حتى تم العثور عليها، وإبلاغ رجال المباحث، الذين أمروا بنقلها للمستشفى، لمحاولة إنقاذ حياتها.

وأمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس السيدة التونسية 15 يوما على ذمة التحقيق.

المصدر: القاهرة 24