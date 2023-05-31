هيئة الإحصاء السعودية: تعداد السكان في المملكة 32.2 مليون نسمة و63% من السعوديين دون 30 عاما

قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في بيان إن عدد سكان المملكة بلغ 32.175.224 مليون نسمة بينهم نحو 42 بالمئة من المقيمين الأجانب.

وأفادت بأن السعوديين دون سن 30 عاما يشكلون 63 بالمئة من إجمالي عدد المواطنين.

وأضافت في البيان أن متوسط أعمار إجمالي السكان هو 29 عاما بحسب تعداد عام 2022 وهو الأول بالمملكة منذ 12 عاما.

وكشفت النتائج أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%، مشيرة إلى أن عدد الذكور بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61%، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39%.

ومقارنة بتعداد 2010، فقد نما عدد السكان الإجمالي من 24 مليون نسمة عام 2010 إلى 32.2 مليون نسمة عام 2022، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 2.5%، فيما زاد عدد السعوديين من 14 مليون نسمة إلى 18.8 مليون نسمة، بزيادة إجمالية قدرها 4.8 ملايين نسمة، وارتفع كذلك عدد السكان غير السعوديين من 9.9 ملايين نسمة إلى 13.4 مليون نسمة بزيادة إجمالية قدرها 3.5 ملايين نسمة.

تعلن الهيئة العامة للإحصاء نتائج #تعداد_السعودية_2022، حيث بلغ إجمالي عدد السكان 32,175,224 مليون نسمة. pic.twitter.com/MOeKbdauQ0 — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 31, 2023

ومثل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68% من إجمالي عدد سكان المملكة.

كما تعد الرياض أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، تليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

وتتميز المملكة بتركيبتها السكانية الشابة، حيث بلغ متوسط عمر السكان 29 عامًا، وبلغ متوسط عمر السعوديين 25 عاما، فيما وصلت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 63% من إجمالي عدد السعوديين، ووصل عدد المساكن في المملكة إلى أكثر من 8 ملايين مسكن حيث تشكل الشقق السكنية ما نسبته 51% منها.

وفيما يخص تركيبة الأسرة، فقد أوضحت نتائج التعداد أن إجمالي عدد الأسر السعودية بلغ 4.2 ملايين أسرة، بمتوسط حجم يعادل 4.8 أفراد للأسرة الواحدة، حيث تقاربت نسبة الذكور السعوديين مع الإناث السعوديات، بينما وصلت نسبة الذكور إلى 50.2% مقارنة بنحو 49.8% للإناث.

أما متوسط حجم أفراد الأسرة غير السعودية فقد بلغ 2.7 فرادا للأسرة الواحدة، فيما وصلت نسبة الذكور من إجمالي غير السعوديين في المملكة إلى 76%.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم، في مؤتمر صحفي بالرياض إن التعداد الأخير كان الأكثر شمولا ودقة في تاريخ المملكة.

وأضاف أن نتائج تعداد السعودية 2022 التي جرى الإعلان عنها ستوفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة يتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم صناع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، وقياس أداء الأجهزة الحكومية، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، فضلا عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار في المملكة.

المصدر: RT + وكالة الأنباء السعودية