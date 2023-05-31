جدل في مصر بعد حذف دار الإفتاء لفتوى مثيرة للجدل منذ عام 2019

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر، بعد تداول منشورات حول قيام دار الإفتاء المصرية بحذف تغريدة بشأن نقل المقابر خارج العاصمة منشورة على صفحتها منذ عام 2019.

صفحة دار الإفتاء كانت منزلة الفتوى دي في 2019، الناس على الفيسبوك اكتشفوها النهاردة، وابتدوا يشيروها..



فتعمل ايه صفحة دار الإفتاء؟…



أيوة بالظبط كده تقوم حاذفة الفتوى خالص 😅



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فازيكم تاني وعاملين ايه دلوقتي 😎 pic.twitter.com/DazbXXg3GN — Abdelrahman.Fares (@abdofares) May 29, 2023

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وتداول عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر التغريدة، حيث قامت بعد ذلك دار الإفتاء المصرية بحذفها نظرا لإثارتها الجدل في الوقت الذي تحدثت أنباء عن نية الحكومة المصرية نقل عدد من المقابر خارج العاصمة لتطوير العشوائيات.

وقال بعض النشطاء: "صفحة دار الافتاء كانت منزلة الفتوى دي في 2019 لقت الناس بتعملها شير كتير فمسحتها".

وجاء نشر الفتوى في وقت ردت الحكومة المصرية على تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مشددة على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرا، مؤكدة حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، قد عبر عن رفضه لإزالة المقابر التاريخية، ووجه رسالة للحكومة، مؤكدا أن هذه المقابر تاريخية وتعتبر تراثا وتحتوى على تحف معمارية.