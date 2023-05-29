قصة شاب جزائري ينام بجوار قبر والدته منذ سنتين تثير تفاعلا بمواقع التواصل والسلطات تتحرك (فيديو+صور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صادم ومؤثر، لشاب جزائري "ينام" بجوار قبر والدته منذ سنتين حزنا على فراقها، ما أثار تفاعلا وتحركا للسطات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر الشاب المدعو إسماعيل برابح وهو مستلق على بطنه بجوار قبر، فيما قال ناشر الصور إن المعني من ولاية أدرار وقد دخل في حزن شديد وحالة هستيرية منذ وفاة والدته.

وأشار ملتقط الصور إلى أن الشاب ينام منذ سنتين هناك لا يردعه برد أو شتاء، ما أثار استعطاف الكثيرين ممن تفاعلوا مع معاناته وطالبوا بضرورة التكفل به نفسيا.

وإثر هذه الضجة، وجه والي ولاية أدرار بتكليف مديرة الصحة والسكان بالتكفل النفسي والطبي بالشاب الجزائري.

وأفادت صحيفة "الشروق" نقلا عن مصادر مقربة من الشاب بأنه تم تحويله لمصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الإستشفائية أدرار، حيث تم تشخيصه وتقديم العلاجات الأولية له، كما تم تكليف طبيب مختص في الأمراض العقلية بتتبع حالته الصحية، والذي بدوره سيقوم بتحويله للمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية من أجل استشفائه ووضعه تحت العناية.

الحمد لله ثم للخيرين بولاية أدرار، حيث تم التكفل بالفتى "برابح" الذي سكن قبر أمه، وذلك بعد أن تم اتخاذ الإجراءات لمرافقته في حالته النفسية والعصبية التي ألمت به بعد وفاة من كانت عالمه كله. pic.twitter.com/anu0E2JvqB — هنا ورقلة الواحات Ouargla Oasis 🇩🇿 🇩🇿 (@minochere) May 29, 2023

المصدر: "الشروق"