السعودية.. مقطع فيديو لطالبات في عرض مسرحي يثير جدلا واسعا والسلطات تعلق (فيديو)

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في السعودية، بيانا بشأن العرض المسرحي "أفق" الذي تضمن مشهدا أثار الجدل.

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر طالبات يقمن بخلع العباءة والمشي وتتبع كرة مضيئة بيد طالب، خلال عرض مسرحي، ما أثار جدلا واسعا، حيث علق أحدهم قائلا: "أحسنوا الظن يا نا.. لماذا لا يكون عفوي ماله علاقه بما في صدور البعض..يقول أحد الصالحين فيما جاء بحسن الظن لو رأيت لحية أخي تقطر خمرا لقلت لعلها سكبت عليه، ولو رأيت رجلا ينادي من قمة جبل أنا ربكم الأعلى لقلت لعله يقرأ بالآية الكريمة..هذا هو حسن الظن فدع الخلق للخالق فالجميع راحل"، فيما قال آخر: "للأسف..المفروض كل من له يد في هذا العرض يمنع من التدريس أو الدخول في أي مجال تعليمي".

أحسنوا الظن ياناس لماذا لايكون عفوي ماله علاقه بما في صدور البعض .

يقول أحد الصالحين فيما جاء بحسن الظن لو رئيت لحية أخي تقطر خمرا لقلت لعلها سكبت عليه

ولو رأيت رجلا ينادي من قمة جبل انا ربكم الأعلى لقلت لعله يقرأ بالأيه الكريمه هذا هو حسن الظن فدع الخلق للخالق فالجميع راحل . — علي الزهراني (@goribi1) May 27, 2023

من جهتها، قالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في بيان: "بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد العروض المسرحية الطلابية، وجه المدير العام للتعليم بالقصيم بمتابعة ما أثير حول محتوى العرض المسرحي أفق والتحقق من تفاصيل العمل ومجرياته واستكمال ما يلزم نظاما".

وأضاف البيان: "كما وجه بتشكيل لجنة للإشراف على البرامج الاحتفائية التي تقام على مستوى الإدارة والمدارس، تباشر إعداد ومراجعة المحتوى، بما يتسق مع الدور التربوي المنطلق من المرتكزات الوطنية المنبثقة من القيم والتعاليم الإسلامية".

بيان إعلامي l#تعليم_القصيم يشكل لجنة مركزية للإشراف على البرامج الإحتفالية، ويتابع ما أثير حول العرض المسرحي "أفق“ واستكمال مايلزم نظامًا. pic.twitter.com/H6EfelVixV — إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) May 27, 2023

المصدر: RT