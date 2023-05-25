الكابتن طيار العُمانية مها البلوشي تثير تفاعلا بإقلاعها بطائرة من دبي (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادة واسعة بالكابتن العمانية طيار مها البلوشي بعد تداول مقطع فيديو لها في أثناء الإقلاع من مطار دبي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العمانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية بشكل كبير مقطع فيديو يظهر الكابتن طيار مها البلوشي من داخل قمرة القيادة وهي تقلع بالطائرة من نوع بوينغ 737 ماكس بكل احترافية وثقة بالنفس.

وقال أحدهم معلقا: "كفو عليها"، وأضاف آخر: "نفخر ونفاخر".

وفي فبراير الماضي، أعلنت الخطوط الجوية العمانية عن تعيين الطيار مها البلوشي كأول قائدة طائرة عمانية، وقامت بتقليدها رتبتها الجديدة رسميا خلال حفل ترسيم أقيم في مقر الطيران العماني في مسقط.

المصدر: RT