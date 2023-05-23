مصر.. تطورات جديدة ومفاجئة في أزمة سعد الصغير وزوجته

حرر المطرب المصري سعد الصغير محضرا بقسم شرطة الهرم ضد سيدة تدعى رانيا صالح، اتهمها فيه بالادعاء أنها طليقته.

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وعلق الصغير على الأخبار التي تداولت، بعد تحرير فتاة محضرا له في قسم الهرم، تتهمه وزوجته برلنتي عامر بالتعدي عليها في منزلها، والزواج به والطلاق منذ فترة، قائلا: لا اتجوزتها ولا طليقتي، وهي مجرد فتاة تعمل في ملهى ليلي، وقامت بعمل محضر تتهمني فيه بالكذب، ومش هسيب حقي، وانا ولا تعديت عليها ولا عملت أي حاجة ضدها".

يذكر أن سيدة تدعى رانيا صالح، حررت محضرا بقسم شرطة الهرم تتهمه وزوجته، بالتعدي عليها ومحاولة اقتحام منزلها، وتتهمه بالسب والقذف بسبب خلافات بينهما، مشيرة في المحضر إلى أنها طليقته.

وطلبت رانيا صالح أخذ تعهد على الفنان سعد الصغير وزوجته بعدم التعرض لها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل إلقاء القبض أمس الاثنين على الفنان سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر.

وجاء القبض على الفنان المصري وزوجته بعدما قدمت سيدة تدعى رانيا صالح، 23 سنة ربة منزل ومقيمة في منطقة الهرم ببلاغ ضد طليقها السابق الفنان سعد الصغير وزوجته وتدعى برلنتي عامر لاقتحام شقتها والتعدي عليها بالضرب والسب والقذف وذلك لخلافات سابقه بينهم.

وأفادت السيدة رانيا صالح، طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها بأن الفنان سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر، قاموا بالتعدي عليها بالسب والقذف.

وتابعت مقدمة البلاغ بأن سعد الصغير وزوجته قاما بتهديدها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها.

وأرجعت مقدمة البلاغ سبب ذلك إلى خلافات سابقة بينهما وطالبت الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته وعدم التعرض لها وحمايتها.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، رصدت كاميرات المراقية سعد الصغير لحظة دخوله مع زوجته الراقصة، إلى عقار السيدة ووقفهم عن المصعد، حيث حدثت مشادة كلامية بين سعد الصغير وزوجته قبل الصعود للسيدة.

المصدر: فيتو