مصر.. هجوم عنيف على ابنة الفنانة عبلة كامل بسبب ملابسها المكشوفة

تصدرت ابنة الفنانة عبلة كامل حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد تداول فيديو لها وهي ترقص وتتغنى احتفالا بعيد ميلادها، حيث ظهرت بإطلالة جريئة.

نشرت فاطمة ابنة الفنانة عبلة كامل، صورا جديدة لها بصحبة زوجها البولندي أثناء احتفالها بعيد ميلادها في منزلها، حيث تعرضت لهجوم لاذع في مصر بسبب ملابسها.

ظهرت ابنة عبلة كامل، بصحبة زوجها البولندي، مرتدية ملابس مكشوفة على عكس ما توقع الجمهور.

يذكر أن الفنانة عبلة كامل تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة بعام 1986، لكنهما انفصلا لاحقا. وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما استمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.

ارتدت الحجاب في عام 2005، ولكنها استمرت ولم تتوقف عن التمثيل إلا أن نشاطها الفني قل وأصبح ظهورها في الغالب بالمسلسلات التلفزيونية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية