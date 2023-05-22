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تحرك مفاجئ من محمد رمضان بعد صورة الدولارات المثيرة للجدل في مصر

مجتمع

تحرك مفاجئ من محمد رمضان بعد صورة الدولارات المثيرة للجدل في مصر
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وجه الطبيب المصري الشهير جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، عبر فيسبوك رسالة للفنان محمد رمضان، وذلك بعد صورته بجانب الدولارات داخل الطائرة.

تحرك مفاجئ من محمد رمضان بعد صورة الدولارات المثيرة للجدل في مصر
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وكشف جمال شعبان، عن لقائه بمحمد رمضان قائلا: "وعدني بالمساهمة في علاج حالات كثيرة وخاصة الحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال كهرباء قلب والمعرضة لخطر السكتة القلبية".

وتابع جمال شعبان: "وبدأنا التواصل مع أول حالة من المنيا والترتيب لتركيب أول جهاز يتكفل بتكاليفه كاملة والتي تصل إلى 300 ألف جنيه مصري بداية .. وأول الغيث قطرة".

تحرك مفاجئ من محمد رمضان بعد صورة الدولارات المثيرة للجدل في مصر

يذكر أن جمال شعبان طالب رمضان في منشور سابق بالتبرع لإنقاذ مرضى قلب وكتب قائلا: "يا ريت بالدولارات دي.. اللي واضح إنك مش محتاج لها.. تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام".

المصدر: RT

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