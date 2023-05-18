حل لغز اختفاء طفلة أمريكية منذ 2017 بفضل سلسلة على "نتفليكس" (صورة + فيديو)

عثرت السلطات الأمريكية على طفلة في آشفيل بولاية نورث كارولينا بعد 5 سنوات من اختفائها حيث تم التعرف عليها بفضل سلسلة "ألغاز لم تحل" المعروضة على منصة "نتفليكس".

وقالت الشرطة في آشفيل لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن شخصا من متابعي "ألغاز لم تحل" (Unsolved Mysteries)، تعرف على الفتاة كايلا أونبيهاون (15 عاما) في أحد محال المدينة، يوم السبت.

وأفادت بأنها تلقت بلاغا من موظف بالمحل بعدما أعلمه ذلك الشخص بالأمر.

UPDATE: Kayla Unbehaun, who was abducted in 2017 by her non-custodial mother Heather, has been found safe. A store owner in North Carolina recognized Kayla, now 15, from the roll call in Volume 3, Episode 9 "Abducted by a Parent" on @Netflix. Heather was arrested over the… pic.twitter.com/7QswAjUvLU — Unsolved Mysteries (@Unsolved) May 16, 2023

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2017، حيث اختطفت الأم هيذر أونبيهاون، ابنتها في شهر يوليو، حينما كانت الطفلة تبلغ حبنها التاسعة من عمرها، وكان من المفترض أن تتبادل الحضانة مع والد الطفلة، ريان إسكيركا، بحسب المركز الوطني للأطفال المفقودين، ولكن الأم لم تظهر أبدا واختفت مع الطفلة منذ ذلك التاريخ.

وعرضت إحدى حلقات "ألغاز لم تُحل" في العام 2022 صورا لكايلا ووالدتها، خلال السلسلة التي تركز على الجرائم التي لم يتم حلها وحالات الاختفاء المماثلة لحالة كايلا.

ولم تكن تلك الحلقة مخصصة لكايلا، لكنها صورتها ظهرت ضمن مجموعة لقطات في نهاية الحلقة لضحايا اختطاف أحد الوالدين.

وبحسب صحيفة "يو إس إيه توداي"، ألقي القبض على الأم وتواجه تهمة الاختطاف، وتم إطلاق سراحها بوقت لاحق بكفالة.

وقال الأب بحسب بيان صادر عن المركز الوطني للأطفال المخطوفين: "تغمرني السعادة بعودة كايلا.. أطالب باحترام خصوصيتنا في وقت نتعرف فيه على بعضنا البعض مجددا، نتطلع لبداية جديدة".

المصدر: شبكة "سي أن أن" الأمريكية