شاهد.. رد فعل مواطن سعودي خلال حديثه مع وزير النقل المصري

أشاد مواطن سعودي بالقطار الكهربائي الخفيف، في مصر حيث قام بتقبيل رأس وزير النقل المصري كامل الوزير خلال حديثه معه.

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وقال المواطن السعودي: "اليوم رأيت شيء جميل، وأود مسح الأرضية من الجمال وواجب علينا نحافظ عليه، وسمعت من الركاب أنك شخص مخلص في عملك".

وتابع حديثه: "مقابلتي ليك اليوم للسلام عليك، وأسأل الله أن يحفظ مصر حكومة وشعب، ويجعلها في رخاء ومن تقدم لتقدم".

وطلب المواطن السعودي من وزير النقل السماح له بتقبيل رأسه، قائلا: "إن أذنت لي بشيء أن اقبل رأسك لو سمحت"، ليرد الوزير: "لا أنا اللي أقبل رأسك".

وقبل المواطن السعودي رأس وزير النقل والمواصلات، وقال إنه يرسل سلامه وتحيته مع أهله عند قدومهم لمصر للشعب المصري لأنه يكن له كل محبة وود .

ورد الفريق كامل الوزير بأن الوزارة قادرة على عمل قطار كهربائي مماثل في المملكة العربية السعودية بالشركات المصرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية