شاهد.. رد فعل مواطن سعودي خلال حديثه مع وزير النقل المصري
أشاد مواطن سعودي بالقطار الكهربائي الخفيف، في مصر حيث قام بتقبيل رأس وزير النقل المصري كامل الوزير خلال حديثه معه.
وقال المواطن السعودي: "اليوم رأيت شيء جميل، وأود مسح الأرضية من الجمال وواجب علينا نحافظ عليه، وسمعت من الركاب أنك شخص مخلص في عملك".
وتابع حديثه: "مقابلتي ليك اليوم للسلام عليك، وأسأل الله أن يحفظ مصر حكومة وشعب، ويجعلها في رخاء ومن تقدم لتقدم".
وطلب المواطن السعودي من وزير النقل السماح له بتقبيل رأسه، قائلا: "إن أذنت لي بشيء أن اقبل رأسك لو سمحت"، ليرد الوزير: "لا أنا اللي أقبل رأسك".
وقبل المواطن السعودي رأس وزير النقل والمواصلات، وقال إنه يرسل سلامه وتحيته مع أهله عند قدومهم لمصر للشعب المصري لأنه يكن له كل محبة وود .
ورد الفريق كامل الوزير بأن الوزارة قادرة على عمل قطار كهربائي مماثل في المملكة العربية السعودية بالشركات المصرية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية