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مسن سوداني يثير تفاعلا بمواقع التواصل خلال نهب سوق في الخرطوم (فيديو)

مجتمع

مسن سوداني يثير تفاعلا بمواقع التواصل خلال نهب سوق في الخرطوم (فيديو)
AFP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل يتوضأ أثناء عمليات النهب والسرقة بأحد أشهر الأسواق في الخرطوم حيث انشغل بسكب الماء من قارورة ليتوضأ، وسط أعمال النهب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر عشرات السودانيين يتهافتون نحو السوق لسرقة ما تطاله أيديهم، في حي أن الرجل المسن لم يلق أي اهتمام لهم وانشغل في وضوئه.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "لسان حاله..مالي ومال الفاسقين إن كثروا فإن طريق الحق قليل سالكوه"، وأضاف آخر: "يبغون الدنيا ويبغى الآخرة".

المصدر: RT

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