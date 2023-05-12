مصر.. المتهمة بقتل زوجها بـ"خلطة الفياغرا" تتحدث عن تفاصيل جديدة

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في قضية مقتل مسن على يد زوجته بمعاونة صديقها في روض الفرج، حيث أقرت بوجود اتفاق فيما بينها والمتهمين على تقديم مشروبات تحوي "فياغرا".

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وقالت المتهمة إنه كان هناك اتفاق مسبق على ارتكاب الواقعة، موضحة: "اللي أنا عرفته وحضرته إن هما كانوا متفقين إنهم يطحنوا برشام منوم ومهدئات في المشاريب وحبات فياجرا - ويشربهاله عن طريقي".

وتابعت: "لقيت علي (أحد المتهمين) بيقولي أنا جايب عصير للحج سيد وحاطط فيه منوم، وأنتي لازم تشربيه العصير، علشان أنا متفق مع أحمد (المتهم الثاني) ومالكيش دعوة إنتي بأي حاجة، فأنا بصيت وقتها لأحمد على أساس إن إزاي أعمل كده مع جوزي سيد (المجني عليه)، لقيته بيقوله اسمعي كلام علي لاحسن أفضحك عند خيلانك وأقولهم إن فيه راجل كبير فض غشاء بكارتك واتجوزك عرفي، فسمعت كلامه هو وعلي وشربت جوزي سيد العصير اللي فيه المنوم، ولقيت علي بيصورني فيديو وسيد في حضنى وأنا بشربه العصير، وكان علي بيقول في الفيديو إن سيد اتجوزني رسمي وإن أنا مراته، وبعد الفيديو قالي أنا عملت كده علشان أحفظلك حقك، ومرة تانية يوم وفاة سيد، علي دخل المطبخ وعمل حلبة بعسل وأنا شربتهاله، وعلي نزل بعدها على طول وقالي أصلي رايح أجيب حاجات من الورشة، وبعدها بحوالي ساعة لقيت جوزي سيد مهبط لحد ما أغمى عليه ومات".

وأشارت: "أنا محطتش أي منوم أو مهدئ أو أي حاجة في أي مشاريب، اللي كان بيحط المنوم والمهدئ علي بالاتفاق مع أحمد"، قائلة: "أنا كنت ببقى قاعدة في الأوضة مع جوزي سيد، وعلي وأحمد، كانوا بيبقوا مع بعض وبيجيبوا المشاريب من المطبخ بعد ما يعملوا اللي هما متفقين عليه".

وقالت: "الاتنين كان بيهددوني إنهم هيشوهوا وشي بمية نار ويفضحوني عند أهلي ويقولولهم إن فيه راجل كبير فض غشاء عذريتي واتجوزني عرفي، وأنا خيلاني ناس صعايدة ولو عرفوا حاجة زي كدة كانوا هيموتوني".

المصدر: القاهرة 24