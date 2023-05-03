استعدادا لإعدامه في مصر.. تفاصيل صادمة في ارتكاب مواطن جريمة جنسية مروعة مع طفلته

أصدرت محكمة مصرية في محافظة الشرقية، قرارا بإحالة أوراق نجار إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة الخميس 25 مايو الجاري للنطق بالحكم، بعد اغتصابه لطفلته.

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وجاء في صدر أوراق القضية، أقوال الأب المتهم بهتك عرض ابنته، وحملها منه سفاحا، وجاءت أقواله كالآتي: اللي حصل إن أنا في مشاكل زوجية ما بيني وبين مراتي، بسبب إنها كانت عيانة، وهي وأهلها قالوا عليا إني مبصرفش عليها، وسابت البيت وقعدت عند أمها حوالي سنة تقريبا، وخلال الفترة دي مكنش في أي علاقة جنسية بيني وبينها أو بین أي ست تانية.

وتابع الأب المتهم بهتك عرض ابنته وحملها منه سفاحا بالشرقية: في يوم كنت راجع باليل، وكان شيطان وزني ودخلت جنب بنتي ومعرفش حصل إزاى بس، وأنا قلعتها البنطلون والملابس الداخلية لعند نص رجلها وأنا قلعت البنطلون بتاعي، وعاشرتها زى ما بعاشر مراتي، وبعدها قمت من السرير جنبها وساعتها قعدت ألوم نفسي على اللي عملته.

وتابع: وبعدها بيومين وفي ساعة شيطان دخلت على بنتي وهى نايمة وعملت معاها زي ما عملت المرة اللي فاتت، وتكرر الموضوع مرة كمان، ومن حوالي أسبوع تقريبًا أنا كنت بعت أولادى يشقروا على حماتي وأمهم، ولما رجعوا قالوا ليا إن ستهم وأمهم تعبانة ومش معاهم فلوس وطلعت فلوس من معايا وقولت لهم ردوا عليهم.

وأكمل: وصلتهم لعند هناك وبعد العشاء كلمني أخو مراتي وقالي إن بنتي حامل، وأنا من كتر الصدمة رميت التليفون وهو بيكلمني، ورجعت أخدته تاني وقولت له انت بتقول اية فقالي إن بنتي حامل، وأبويا كلمني وقال إن الحكومة بتسأل عليك فروحت المركز سلمت نفسي وقولت لهم على كل اللي حصل وجيت على هنا وأنا ندمان على اللي عملته.

المصدر: القاهرة 24