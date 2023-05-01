علاء مبارك يعيد نشر صورة قديمة للشيخ محمد بن زايد يقبل جبين شيخ الأزهر ويعلق (صورة)

أعاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، نشر صورة قديمة للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وهو يقبل جبين شيخ الأزهر أحمد الطيب، مشيدا بحسن استقباله.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر علاء مبارك صورة جمعت الشيخ محمد بن زايد، وشيخ الأزهر خلال لقاء سابق، أثناء زيارته إلى الإمارات، معلقا عليها بالقول: “ من يملك الأخلاق والأدب يسكن في القلوب إلى الأبد..صورة توقفت أمامها لما تحمله من معان كثيرة".

وأكمل: "قبلة احترام وتقدير على جبين فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفضيلة الأمام في أبوظبي".

“ من يملك الأخلاق والأدب يسكن في القلوب إلي الأبد " صورة توقفت امامها لما تحمله من معانى كثيرة … " قبله احترام وتقدير على جبين فضيلة الأمام الاكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب " خلال أستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفضيلة الأمام في… pic.twitter.com/SuNDhpGEyt — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 1, 2023

هذا وتعود الصورة إلى عام 2017، عندما استقبل الشيخ محمد بن زايد، في قصر البحر شيخ الأزهر الشريف الذي كان يزور الإمارات لترؤس الاجتماع العاجل لمجلس حكماء المسلمين الذي عقد في أبوظبي لـ"مناقشة تصعيد الاحتلال انتهاكاته ضد المسجد الأقصى الشريف"، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

المصدر: RT