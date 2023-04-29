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على الهواء.. صحفي يتفاجأ بوجود خاله وأسرته ضمن القادمين من السودان إلى السعودية (فيديو)

مجتمع

على الهواء.. صحفي يتفاجأ بوجود خاله وأسرته ضمن القادمين من السودان إلى السعودية (فيديو)
الإخبارية
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نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو مؤثر يوثق ردة فعل صحفي سوداني الجنسية يعمل في شبكة "بي بي سي" البريطانية، بعد لقائه بالصدفة أسرة خاله خلال إجلائها من السودان للمملكة.

ونشرت قناة "الإخبارية" مقطع الفيديو معلقة عليه بالقول: "صحفي من الـBBC سوداني الجنسية يلتقي بخاله بشكلٍ مفاجئ على متن سفينة أمانة".

وأبان مقطع الفيديو السعادة التي غمرت الصحفي بعدما التقى خاله رفقة أبنائه، حيث تبادلوا الأحضان الحارة، وقال الصحفي: "ما توقعت إني التقيه والله.. حمد لله على السلامة".

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق سعودي قائلا: "كلنا نفخر بدولتنا على العمل الكبير اللي تسويه".

المصدر: "الإخبارية"

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