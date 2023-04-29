مصر.. أسرة الطفل المقتول على يد والدته تكشف تفاصيل صادمة

كشفت أسرة الطفل المقتول والمأكول على يد والدته في منزلها بقرية أبو شلبي التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس في محافظة الشرقية المصرية، تفاصيل صادمة عن هذه الجريمة المروعة.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضح جد الطفل المجني عليه قائلا: "ابني محمد لما اتجوز فضل سنتين ونص من غير ولاد، وأول لما ربنا كرمه بولد سماه سعد على اسمي".

وفي حديثه عن طليقة ابنه (الأم المتهمة)، قال الجد إنها كانت تعيش حياة طيبة رفقة زوجها قبل انفصالهما، إلا أنها انفصلت عنه في النهاية برغبتها وعاشت رفقة طفلها بعيدا عنهم وحدها، قبل أن ترتكب جريمتها.

وأشار إلى أن العائلة تسلمت جثة الطفل في حالة صعبة، مضيفا: "استلمنا الجثة متقطعة 6 حتت في جردل بعد أمه ما مثلت بالجثة..حسبنا الله ونعم الوكيل".

هذا وشيع أهالي قرية أبو شلبي في فاقوس جنازة الطفل المجني عليه، فيما قررت جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس حبس الأم المتهمة على ذمة التحقيقات.

المصدر: "القاهرة 24"