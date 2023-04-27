أثناء محاولتها عبور الحدود.. اعتقال مدونة روسية متهربة من دفع ضرائب ضخمة (فيديو)

اعتقلت الأجهزة الأمنية الروسية المدونة إيلينا بلينوفسكايا، أثناء محاولتها عبور حدود روسيا في اتجاه بيلاروس، وتم فتح تحقيق في قضية جنائية ضدها على خلفية التهرب الضريبي.

وذكرت وكالة "تاس" اليوم الخميس، أن المدونة إيلينا بلينوفسكايا، كانت تستقل سيارة مستأجرة، وتم ضبط تذاكر طيران إلى بلد آخر كانت بحوزتها.

وقامت الأجهزة الأمنية بعد ذلك بتفتيش منزلها ومكتبها بمقاطعة موسكو.

وقال مكتب التحقيقات الروسي إن الأجهزة المختصة بدأت التحقيق في دعوى جنائية ضد إيلينا بلينوفسكايا.

وبحسب مكتب التحقيقات يشتبه في ارتكابها جرائم جنائية تتمثل في "التهرب الضريبي على نطاق واسع، وغسيل الأموال أو ممتلكات أخرى مكتسبة بوسائل إجرامية".

ووفقا للمحققين، من عام 2019 إلى عام 2021، قامت إيلينا بجمع ثروة بشكل غير قانوني ولم تبلغ عن ضريبة القيمة المضافة لمبلغ يتجاوز 918 مليون روبل.

المصدر: تاس