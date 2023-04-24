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عدوى الترويج للتحول الجنسي تصل إلى الإعلام الهندي وتثير جدلا

مجتمع

عدوى الترويج للتحول الجنسي تصل إلى الإعلام الهندي وتثير جدلا
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أثارت المجلة الهندية Brides Today، جدلا كبيرا، بعد أن نشرت على غلاف مجلتها الرقمية صورة لرجل يرتدي ملابس ومجوهرات نسائية هندية.

وظهر على غلاف المجلة الرقمية صورة للناشط المتحول جنسيا من أصل هندي ألوك فيد مينون.

وقال مينون في مقابلة مع المجلة إن "الهند تمارس التمييز من خلال عدم تطبيع الزواج من نفس الجنس"، معتبرا أن "رفض الاعتراف القانوني بزواج المثليين هو شكل من أشكال التمييز الذي يجب معالجته".

وأشار إلى أنه "في الوقت نفسه، من المهم عدم النظر إلى المساواة في الزواج على أنها القضية الرئيسية والفريدة التي تواجه مجتمع الميم".

وقد رفض مغردون هذه الخطوة وقال أحدهم: "إذا وصل هذا السرطان إلى الهند فأنا أؤيد بالكامل قانون الشريعة".

وقال آخر: "يعتقد أن الهوية الجنسية هي مرض غربي، لكن اللعنة، إنها معدية وتنتشر إلى الهند أيضا. نحن بحاجة إلى منع أطفالنا من مثل هذه الأيديولوجيات المريضة".

وكانت المحكمة العليا في الهند شكلت مؤخرا هيئة مكونة من 5 قضاة لتسريع جلسة الاستماع بشأن المسألة المتعلقة بالاعتراف بزواج المثليين بموجب قانون الزواج الخاص. وقد عارضته حكومة الهند بالفعل في المحكمة العليا.

المصدر: opindia

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