 
مباشر

بالفيديو.. الأمير ويليام يرد على زبون اتصل بمطعم

مجتمع

بالفيديو.. الأمير ويليام يرد على زبون اتصل بمطعم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6ku

انتشر مقطع فيديو لولي العهد البريطاني الأمير ويليام، وهو يقدم المساعدة في مطعم هندي بمدينة برمنغهام، وذلك أثناء زيارة قام بها مع زوجته الأميرة كيت، إلى المطعم.

وأثناء زيارتهما المطعم رن الهاتف، وقال الأمير ويليام: "هل يمكنني الرد على الهاتف؟"، ثم قام باستقبال مكالمة أحد الزبائن وساعده في حجز موعد بالمطعم دون أن يعرف المتصل هوية الأمير.

وتأتي زيارة أمير وأميرة ويلز الملكية احتفاء بالثقافة الآسيوية في مدينة برمنغهام، بينما قال الزبون لوسائل إعلام محلية إنه لم يدرك أنه كان يتحدث مع أحد أشهر الشخصيات في بريطانيا، مضيفا أنه لن ينسى هذا الموقف الطريف.

وأصبح الأمير ويليام وليا للعهد البريطاني وهو في سن الأربعين بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية كونه الابن الأكبر للملك تشارلز الثالث والأميرة الراحلة ديانا.

المصدر: "الإندبندنت" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا