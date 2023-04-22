"ولا في الأحلام".. احتفال أسطوري بعيد الفطر في مدينة بدر بالقاهرة (صور)

شهدت مدينة بدر بمحافظة القاهرة احتفالا أسطوريا بمناسبة عيد الفطر، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمظاهر الاحتفال الكبير وسط فرحة عارمة وإشادة بكل من ساهم في تنظيم الاحتفال.

وبذلك تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترندات منها: العيد في بدر حاجه تانية .. ايه اليوم الحلو ده .. شكرا صناع السعادة.. شكرا وزراء السعادة .. احتفال أسطوري في مدينه بدر .. بدر بتفرح.

وتضمنت الاحتفالات، اتوبيسات لنقل المصلين، بالمجان من جميع الأحياء لمصلي العيد بساحة النرجس بالإسكان الاجتماعي بالحي الخامس مع الكثير من ألعاب الاطفال والشخصيات الكرتونية والفرق الاستعراضية وعربيات مأكولات جميعها بالمجان لأهالي المدينة.

المصدر: مصر تايمز