النمسا.. معلمة ألمانية تهين أطفالا من سوريا وتركيا وأوكرانيا

ذكرت قناة "ORF" التلفزيونية النمساوية أن إدارة التربية والتعليم في مدينة فيينا تحقق في فضيحة المعلمة الألمانية التي أهانت أطفالا متمدرسين من سوريا وتركيا وأوكرانيا.

وأوضحت القناة أن "المعلمة الألمانية قالت خلال الدروس مخاطبة الأطفال الأتراك، إنهم لا يفقهون شيئا وأخبرتهم أن بإمكانهم العودة إلى تركيا".

كما أشارت القناة إلى أن "المعلمة غضبت من الأطفال السوريين الذين، في رأيها، لا يريدون تعلم اللغة الألمانية ولا يتبعون القواعد، ثم قالت المعلمة أن هذا ينطبق أيضا على جميع الأطفال الأوكرانيين".

وبحسب رئيس جمعية مساعدة الأوكرانيين، تحدثت المعلمة عن الأطفال وأولياء أمورهم كأنهم مجرد "طفيليات".

وقال رئيس الجمعية: "هذه مشكلة فيها أذى، خاصة بالنسبة لطفل توفى والده.. كانت الفتاة تبكي عندما أخبرتني كيف تعامل المعلمة الأطفال، إنه أمر لا يصدق أن يحدث هذا في مدرسة نمساوية".

وأكد مدير قسم التعليم في فيينا، هاينريش هيمر، أن: "هذا السلوك مسيء للغاية.. وسنتعامل كما يجب مع هذه الفضيحة ".

وأضاف أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل مناقشة الوضع مع إدارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة والمدرسة والفصل.

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المصدر: نوفوستي