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وزير سعودي سابق: هناك تيار إسلامي جديد في منطقة الخليج نابع من السعودية

مجتمع

وزير سعودي سابق: هناك تيار إسلامي جديد في منطقة الخليج نابع من السعودية
AFP
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تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية السابق نزار مدني عن تيار جديد في منطقة الخليج نابع من المملكة.

وخلال لقائه ببرنامج "الليوان"، أوضح نزار مدني قائلا: "في اعتقادي، هناك تيار جديد يظهر، نابع من منطقة الخليج وبالذات من المملكة العربية السعودية، وهو تيار الإسلام الوسطي المعتدل المتسامح..تيار يأخذ بالاعتبار الجانب البرغماتي والاقتصادي والاستثماري وبناء القوة التي تسعى إلى النهوض بمقدرات البلد، بمنأى عن الأيديولوجية والتسييس".

وأضاف أن التيار يعنى بـ"الاهتمام في الأساس بالداخل، والاهتمام في التنمية بالمقام الأول والاهتمام في الاستقرار الذي لا تتحقق التنمية بدونه".

واستطرد: "وأعتقد أن هذا التيار بدأ يأخذ مكانه الطبيعي، وأرجو أن يكون هو التيار المتسيد في العالم العربي".

المصدر: RT

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