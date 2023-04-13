وزير سعودي سابق يختار مصر لاستكمال دراسته الجامعية ويكشف السبب (فيديو)

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية السابق نزار مدني سبب اختياره مصر لاستكمال دراسته الجامعية.

وخلال لقائه ببرنامج "الليوان"، أوضح نزار مدني قائلا: "أنا أخذت بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وتخرجت عام 1964،في ذروة التيار الثورة القومي البعثي الناصري".

وعن سبب اختياره الجامعة في مصر، أضاف: "عندما تخرجت من الثانوية العامة، وكنت الأول على المملكة في الثانوية العامة بالقسم الأدبي، أنا كان لدي حلم بأن أدرس دراسات عليا خارج المملكة، ابتداء من البكالوريوس إلى الماجستير والدكتوراه".

وأكمل: "بحكم أني كنت الأول على المملكة، كنت أتوقع أن ينالني جزء من البعثات التي كانت تتم، ولسوء الحظ في السنة التي أنهيت فيها الثانوية العامة، صدر قرار من وزارة المعارفة (حينها كانت تسمى وزارة المعارف) بأن الابتعاث يقتصر فقط على القسم العلمي وليس القسم الأدبي".

واستطرد: "طبعا أنا أصبت بخيبة أمل شديدة ولكن الوالد الراحل حاول أن يخفف عني هذه الصدمة ووعدني بالدراسة خارجا، ولكن ليس أمريكا بل بالقاهرة، وقال لي أن هناك كلية جديدة ناشئة اسمها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ويقال عنها أشياء جيدة ويقال أنها كلية لا يدخلها إلا الصفوة ونسبة الدخول إليها عالية..وأنا أخذت بنصيحته"، مشيرا إلى أن العديد من المدرسين والعلماء درسوه ضمنهم الأمين العام السادس للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي.

المصدر: RT