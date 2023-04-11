برنامج "قلبي اطمأن الناس للناس" ينقل مشاهد مؤلمة عن مرضى داء الفيل

نقل غيث الإماراتي، مشاهد إنسانية قاسية عبر برنامج "قلبي اطمأن الناس للناس" من قرية بامبي سيرير السنغالية، التي يعاني معظم سكانها أمراضا مدارية مؤلمة بسبب البعوض.

ووصف غيث الإماراتي مرض الفيلاريات الليمفاوية المعروفة "بداء الفيل" المنتشر يزيد الفقر فقرا، حيث يصيب الرجل حتى القدم فيتسبب في تورمها وثقلها حتى يعجز المريض عن الحركة وينقل البعوض المرض من مصاب إلى شخص آخر.

وتحدث أمام كاميرا برنامج "قلبي إطمأن" من بين حالات أخرى شاب ثلاثيني قائلا: "أتعايش مع المرض، فليس لدي خيار آخر، لا أستطيع أن أتحرك كثيرا حتى لا تتورم رجلي أكثر، حركتي أصبحت بطيئة، لكن من يوفر لي الدواء إذا لم أعمل لأشتريه بنفسي؟".

وأشار غيث الإماراتي، أن رب الأسرة لا يستطيع أن يحمي نفسه أو أفراد عائلته من خطر بعوضة صغيرة تتكاثر في المياه الملوثة، حيث نقل محاولات لسد ثغرات يدخل منها البعوض بين الأبواب باستخدام الملابس القديمة الممزقة.

وعايش غيث الإماراتي، مبادرة "بلوغ الميل الأخير" بالتعاون مع وزارة الصحة السنغالية لمكافحة داء الفيل ومسبباته بالتخلص من البعوض الناقل للمرض وتوفير الرعاية الصحية للمصابين وهي مبادرة أطلقها عام 2017 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

المصدر: وكالات