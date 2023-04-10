الدالاي لاما يعتذر بعد فيديو له يقبل طفلا على شفتيه (فيديو)

اعتذر الدالاي لاما الرابع عشر بعد انتشار مقطع فيديو له، وهو يقبل طفلا على شفتيه ثم يطلب منه مص لسانه في حدث أقيم بشمال الهند.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قال مكتب الدالاي لاما إنه "يرغب في الاعتذار للصبي وعائلته، بالإضافة إلى العديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم، عن الأذى الذي ربما تسببت به كلماته"، مضيفا أنه "يأسف" على تلك الحادثة.

وأشار البيان إلى أن "الدالاي لاما غالبا ما يمازح الأشخاص الذين يقابلهم بطريقة بريئة ومرحة، حتى في الأماكن العامة وأمام الكاميرات".

يأتي اعتذاره بعد أن انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لما حصل خلال حدث في مدينة دارامشالا الواقعة على سفح التل في فبراير.

وفي الفيديو ، يمكن رؤية الصبي الصغير وهو يقترب من الدالاي لاما الفائز بجائزة نوبل للسلام قبل أن يسأل الصبي "هل يمكنني أن أحضنك؟" ثم دعا الزعيم الروحي البالغ من العمر 87 عاما الصبي على خشبة المسرح وأشار إلى خده وقال ، "هنا أولا"، مما دفع الصبي إلى عناقه وتقبيله.

ثم يشير الدالاي لاما إلى شفتيه، ويقول: "إذن أفكر أخيرا هنا أيضا"، ثم يسحب ذقن الصبي ويقبله على فمه، وبعد بضع ثوان، أخرج لسانه وقال له: "مص لساني".

So the Dalai Lama is kissing an Indian boy at a Buddhist event and even tries to touch his tongue.



He actually says "suck my tongue"



Now why would he do that?

🤔 pic.twitter.com/4GJMJZtRCj — Joost Broekers (@JoostBroekers) April 8, 2023

وردا على الحادث، قالت جماعة حقوق الطفل البارزة "حق: مركز حقوق الطفل"، ومقرها دلهي في بيان إنها تدين "جميع أشكال إساءة معاملة الأطفال".

وأضافت: "تشير بعض الأخبار إلى الثقافة التبتية حول إظهار اللسان، لكن هذا الفيديو بالتأكيد لا يتعلق بأي تعبير ثقافي وحتى لو كان كذلك فإن مثل هذه التعبيرات الثقافية غير مقبولة".

المصدر: CNN