مصر.. نقيب الممثلين يشن هجوما حادا على داعية مشهور شتم الممثلين في رمضان

شن الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين هجوما شرسا على الشيخ حاتم الحويني الداعية المشهور بعد أن هاجم الفنانين وقام بشتمهم وهاجم عددا من الأعمال الفنية الرمضانية.

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وقال أشرف زكي، في مقطع فيديو من برنامج "vip" مع الإعلامية أميرة بدر في قناة "هي": "الشيخ حاتم الحويني بيكره الفنانين والفن وإحنا بينا وبينه القضاء، كل شوية بنتشتم، هل الدين فيه إنك تتهم ناس بالفسق والفجور؟ أنا رفعت عليه قضية لما شتمني شخصيا وكسبتها أخدت تعويض، ورفعت قضية تانية لأنه شتم في الأعمال الأخيرة في رمضان، في ناس شايفانا كده وربنا يسامحهم، وأقول لأي شخص بيبص لنا بهذه النظرة: حسبي الله ونعم الوكيل.. ربنا المنتقم".

كما رد أشرف زكى على الفنانة عبير الشرقاوي التى تهاجم أيضا بعض الأعمال الفنية قائلا: "لا أحب الدخول فى جدال معها".

كما تحدث أشرف زكي عن تصريحات الفنان حسن يوسف، والتى قال فيها إنه يفضل التفرغ التام للعبادة فى رمضان ولا يشاهد أعمالا فنية فى رمضان، مؤكدا أن هذا رأيه ويحترم ولكنه لم يعب في الفن والفنانين.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: "فوجئنا كالعادة بأن محبي الظهور شنوا حملة مسعورة على الدراما المصرية والعربية، ووجهوا لها اتهامات بالفسق والفجور، حتى أنهم دخلوا في المسلسلات التاريخية والدينية، ووجهوا اتهامات بالبعد عن الحقائق وتزييف التاريخ".

وأضاف أشرف زكي: "تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد هؤلاء الأشخاص"، معلقا: "إحنا مش هنسيب مهنتنا وقيمنا وفننا العظيم عبث لشوية ناس تبحث عن شهرة مزيفة أو تواجد وهمي".

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "القضاء العادل هو من سيحكم وسيحدد إذا كان ما تم من هؤلاء الأشخاص رأي شخصي أم لا".

وأشار أشرف زكي إلى أنه سيصدر بيانا من النقابة، مع فنانين كبار، لأنهم شركاء في المهنة، معقبا: "سنبين تلك الحملة المسعورة على الفن والدراما المصرية وعلى رموزنا وقيمنا، لأنه كل شوية يطلع حد يحاول ينال من الفن والقيم العظيمة".

المصدر: صدى البلد