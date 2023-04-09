مصر تطالب فرنسا بإزالة تمثال يسيء لأعظم ملوكها

طالب عالم الآثار المصري، زاهي حواس، بإزالة أو نقل تمثال شامبليون في العصمة الفرنسية باريس أمام Collége de France، لأنه يسيء للتاريخ والتراث المصريين.

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ووفقا لحواس يصور التمثال شامبليون واقفا ويضع قدمه على رأس تمثال رمسيس.

وأشار حواس إلى أن هذا التمثال يظهر استهانة وعدم تقدير لا تقابل بالمثل من الشعب المصري، الذي قدر دور شامبليون في مجال علم المصريات وتم تسمية شارع باسمه، لذلك نحن نطالب بنفس القدر من الاحترام.

جاء ذلك خلال محاضرة في معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته الثالثة بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد انتهاء فترة إقامته في محطته الأولى والثانية بولايتين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال حواس، أمام ممثلي وسائل الإعلام والصحف العالمية في باريس: لابد من رجوع القبة السماوية المعروضة حاليا في متحف اللوفر لموطنها الأصلي ليتم وضعها في معبد دندرة بمحافظة قنا.

المصدر: مصراوي