مصر.. أطول مائدة إفطار في رمضان (فيديو)

نظم أهالي حي المطرية، بشرق العاصمة المصرية القاهرة، أطول مائدة للإفطار الجماعي، أمس الخميس، بطول 1000 متر.

ويأتي الإفطار الجماعي في حي المطرية كطقس سنوي اعتاده أهالي الحي، حيث تم تنظيم أكبر مائدة للإفطار الرمضاني في عزبة حمادة، بمشاركة الأطفال والشباب والشيوخ.

وتقام مائدة إفطار حي المطرية على مدار 8 سنوات، حيث اعتاد الأهالي على تنظيمها في أجواء مبهجة، وتقام المائدة في 15 رمضان من كل عام، لإفطار أكثر من 1500 صائم وسط حالة من البهجة والمشاركة الشعبية من كل أهالي الحي.

وحضر سفير كوريا الجنوبية لأول مرة حفل الإفطار الكبير.

المصدر: RT